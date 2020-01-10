Сеул, , 11:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днём рождения. Об этом сегодня, 10 января, сообщил главный советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён, вернувшийся из своей поездки в Вашингтон, передаёт агентство Yonhap.

Письмо с поздравлениями от главы Белого дома было передано северокорейской стороне администрацией президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён во время визита в США встретился с президентом США Дональдом Трампом и японским коллегой Китамура Сигэру. Также состоялась встреча Чон Ый Ёна с помощником главы Белого дома по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. В рамках встречи стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР и Ирана, а также трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.