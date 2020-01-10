Донецк, , 11:46 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший представителям силовых ведомств Украины. Об этом 10 января рассказал журналистам заместитель начальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Вчера с использованием комплекса радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н», был перехвачен на нашей территории БПЛА противника, принадлежащий 59-й бригаде (ВСУ — ред.)», — заявил Басурин.

Также он добавил, что беспилотник производил облёт территории, находящейся под контролем украинских военных на горловском направлении.

Кроме этого, Басурин уточнил, что в настоящее время запись с беспилотника украинских силовиков изучается представителями разведки ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 40 единиц боеприпасов.