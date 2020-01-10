Тегеран, , 11:47 — REGNUM Правительство Ирана считает ложью информацию о том, что самолёт «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, сообщило 10 января государственное агентство IRNA.

«Это ложь, и никто не возьмёт на себя ответственность за большую ложь», — заявил представитель иранского правительства Али Рабей.

Он отметил, что информация о поражении самолёта двумя ракетами является элементом психологической операции, которую осуществляют США.

«Вызывает сожаление тот факт, что система психологических операций правительства США и его информированные или неосведомленные союзники добавляют соли к страданиям погибших семей с помощью этой лжи», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможной причастности Ирана к авиакатастрофе. Он заявил, что версия об иранской ракете является неподтверждённой, и попросил передать следственной комиссии все имеющиеся доказательства данной версии.

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