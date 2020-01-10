Джакарта, , 11:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо будет выполнять миссию по увеличению инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время своего визита в страну 11−14 января 2020 года, сообщает Antara.

«Президент планирует посетить ОАЭ, чтобы обсудить инвестиционные вопросы», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

В настоящее время группа из правительства Индонезии и правительства ОАЭ продолжает поддерживать связь для обсуждения межправительственного сотрудничества и на уровне бизнеса.

Ожидается, что в ходе визита в ОАЭ глава Индонезии проведет двустороннюю встречу с наследным принцем, а также примет участие в неделе развития Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился к властям Японии с просьбой увеличить инвестиции в рыболовство и энергетику острова Натуна.

Читайте также: Президент Индонезии призвал Японию инвестировать в остров Натуна