Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Для предотвращения народных возмущений по типу протестов против храма в Екатеринбурге следует применять европейские методы — организацию народных жюри, ассамблей и парламентов. Об этом заявил глава института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Руденко, сообщает «Областная газета».

Подобные общественные структуры похожи на суды присяжных, но, в отличие от последних, они рассматривают социальные проблемы и конфликты.

Жюри граждан выбирается на основе жеребьёвки — 16−23 человек отбирают из около 700−800 кандидатов. Выбранные люди должны по итогам обсуждения дать свой вердикт проблеме.

Руденко уверен, что подобное средство было бы лучше проведения соцопроса в ситуации с протестами против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

«Этого конфликта можно было избежать, если бы его судьбу решало жюри граждан», — считает руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, соцопрос о новом месте строительства храма Святой Екатерины прошёл в Екатеринбурге 13 октября 2019 года. До этого объект хотели поставить в сквере у Театра драмы, что вызвало протесты.

9 января 2020 года глава группы компаний «НЬЮТОН» Алексей Глазырин заявил, что наступившая после соцопроса тишина в вопросе о храме может оказаться обманчивой.

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