Сеул, , 11:35 — REGNUM Первая в 2020 году встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов состоится на следующей неделе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, встреча пройдет в Вашингтоне в период с 14 по 15 января.

Южнокорейскую делегацию возглавит бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, американскую — представитель госдепартамента США Джеймс Дехарт.

Известно, что в прошлом году стороны провели пять раундов переговоров, однако прийти к окончательному решению так и не смогли.

Напомним, что в марте 2019 года Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,18 млрд). Соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекло 31 декабря 2019 года.