Хартум, , 11:31 — REGNUM Правительство Судана приняло решение об аресте активов партии свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом передает информационное агентство Reuters cо ссылкой на заявление высокопоставленного члена правящего Суверенного совета Судана.

По его словам, активы Партии национального конгресса (НКП) были конфискованы в соответствии с законом, который был принят в ноябре и предписал также роспуск партии.

Как передает агентство, реализация закона широко рассматривается как проверка того, насколько далеко переходные власти Судана готовы пойти, чтобы демонтировать систему, созданную Баширом, который был свергнут в апреле после почти трех десятилетий правления.