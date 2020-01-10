Москва, , 11:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп работает на консолидацию и расширение своей электоральной базы, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа, который назвал США защитником «Европы от России».

«Данное заявление, естественно, надо рассматривать, учитывая время и место его произнесения, — сказал Шаповалов. — Речь идёт об активной фазе предвыборной кампании, и Трамп использует возможности для консолидации и расширения своей электоральной базы. Фактически данное заявление имеет несколько целей и несколько направлений, которые вполне логичны в поведении нынешней администрации. С одной стороны, это уже ставшие для него традиционными апелляции к странам-союзникам, которые не в должной мере выполняют свои обязанности в рамках НАТО. А с другой стороны, в этом году принят беспрецедентный по размерам военный бюджет, существенно увеличенный в сравнении с предыдущим временем. Он является самым крупным военным бюджетом за всю историю мира. Американские военные расходы больше военных расходов всех остальных стран мира, вместе взятых».

А это, как пояснил Шаповалов, требует объяснений, так как американский избиратель должен понимать, почему военные расходы увеличены так сильно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, европейские страны — члены НАТО получают защиту от России благодаря участию в военном альянсе Соединённых Штатов.