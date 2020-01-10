Сухум, , 11:28 — REGNUM В центре Сухума, на площади возле администрации президента, собираются как противники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, так и его сторонники. Об этом 10 января рассказал ТАСС замглавы абхазского МВД Игорь Джения.

Он также сообщил, что основное число правоохранителей находятся на площади, и их задача — не допустить столкновения двух противоборствующих сторон. Джения выразил надежду на то, что сложившуюся ситуацию получится урегулировать «политическим путем».

Другой заместитель министра внутренних дел республики Леван Кварацхелия рассказал журналистам, что порядок обеспечивают около 500 сотрудников МВД. Он отметил, что штурм здания администрации президента, захваченного протестующими, не планируется.

Ранее сообщалось, что число людей возле администрации президента утром 10 января стало расти и достигло 300 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле администрации президента Абхазии растет число протестующих