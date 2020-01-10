Джакарта, , 11:20 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) Индонезии поддерживает осуществление экономической дипломатии, продвигаемой министерством иностранных дел страны, путем подписания меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в целях обеспечения взаимодействия в целях расширения торговли и инвестиций, сообщает Antara.

Издание отмечает, что развитие международной экономики становится все более сложной задачей, и очень важно сделать Индонезию частью пяти крупнейших экономик мира за 20 лет.

Индонезия будет поощрять расширение торговли и инвестиций как внутри страны, так и за рубежом в интересах экономики государства.

Совместно с министерством иностранных дел, Торгово-промышленная палата будет осуществлять экономическую дипломатию в странах, имеющих аккредитацию, и собирать более достоверную и актуальную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ирана считает, что Индонезия может сыграть свою роль в ослаблении напряженности между Ираном и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия может сыграть роль в ослаблении напряженности между Ираном и США