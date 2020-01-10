Москва, , 11:11 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель, которая планирует посетить Москву 11 января, не задержится в российской столице больше одного дня. Как уточнили в германском посольстве в Москве, визит федерального канцлера будет однодневным.

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«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Россию Ангела Меркель приедет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня. В частности, коснутся ситуации в Сирии и Ливии, Иране и Ираке. Кроме того, Путин и Меркель обсудят конфликт на Украине и дальнейшие перспективы его урегулирования.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву был запланирован задолго до убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.