Таллин, , 11:15 — REGNUM Все семь военнослужащих Эстонии, находившихся в составе сил коалиции под управлением США в Ираке, переброшены на территорию Кувейта. Об этом 10 января сообщает официальный сайт генерального штаба страны.

«Несущий службу на авиабазе Аль-асад в Ираке отряд инструкторов … сегодня во второй половине дня прибыл в Кувейт», — говорится в сообщении эстонского генштаба и уточняется, что таким образом все семь эстонских военнослужащих переброшены на территорию Кувейта.

При этом подчеркивается, что шесть военных из Эстонии участвует в американской операции «Непоколебимая решимость» в качестве инструкторов, а седьмой — штабной офицер, переброшенный в Кувейт накануне, состоит в международном военно-стратегическом подразделении, дающем консультации министерствам и армии Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Ирана считает, что Индонезия может сыграть свою роль в ослаблении напряженности после нападения США.