Анкара, , 11:07 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Ирак с официальным визитом, об этом 9 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, целью визита главы турецкого внешнеполитического ведомства в Ирак является повторное открытие консульства в провинции Мосул.

Как отметил генеральный консул Турции в Ираке Мехмет Кучуксакаллы, все необходимые документы для этого уже получены.

Напомним, 11 июля 2014 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили турецкое консульство в Мосуле, удерживая свыше 100 дней в плену около 50 его сотрудников.

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