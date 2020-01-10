Лондон, , 10:57 — REGNUM Власти Великобритании намерены запустить собственный санкционный режим, которыйбудет действовать после выхода Соединенного Королевства Евросоюза (Brexit), сообщает Financial Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены в отношении граждан России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Подзаконные акты, которые будут включать список подпавших под санкции граждан, будут опубликованы в феврале или марте. Счета попавших под санкции Великобритании граждан будут заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, на досрочных выборах в парламент Великобритании убедительную победу одержали консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, который поклялся осуществить выход королевства из ЕС во что бы то ни стало.

Уже объявлено, что процедура Brexit должна быть завершена до 31 января 2020 года. Переходный период продлится до конца 2020 года.

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