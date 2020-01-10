Джакарта, , 11:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к властям Японии с просьбой увеличить инвестиции в рыболовство и энергетику острова Натуна, использование акватории которого вызывает противоречия, об этом 10 января сообщает Reuters.

«Я хочу пригласить Японию инвестировать в остров Натуна», — приводит слова президента Индонезии агентство.

Призыв был осуществлен после небольшого конфликта с Китаем — в декабре 2019 года лодки КНР были обнаружены в акватории острова. Пекин не претендует на обладание Натуной, однако считает, что имеет право осуществлять здесь рыболовство, с чем не согласны в Джакарте.

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