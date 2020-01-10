Вашингтон, , 11:10 — REGNUM 8 января в Вашингтоне состоялась встреча начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ёна со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей госдепартамента США.

По их словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области решения ядерной проблемы Корейского полуострова, обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, а также затронули вопросы мировой безопасности.

Кроме того, представители двух стран подчеркнули крепость двустороннего союза и важность сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что представитель Южной Кореи прибыл в США 7 января, а 8 января принял участие в трехсторонней встрече с высокопоставленными лицами США и Японии в Белом доме.

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