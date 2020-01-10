Иерусалим, , 11:06 — REGNUM Двое сирийских заключённых освобождены властями Израиля после возвращения российской стороной останков израильского сержанта, погибшего в 1982 году в Сирии. Об этом сообщает государственное радио Израиля.

Израиль амнистировал двух жителей деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, осуждённых в 2015 году. Одного из мужчин признали виновным в шпионаже и поддержке терроризма, другого — в убийстве. Их приговорили к восьми и одиннадцати годам лишения свободы.

Возвращение этих людей Сирии является израильским жестом доброй воли. Ранее российские военные вместе с сирийскими коллегами нашли останки Захарии Баумеля — военнослужащего танкового батальона, без вести пропавшего во время Ливанской войны 11 июня 1982 года в районе населенного пункта Султан-Яакуб. Танк Баумеля тогда захватили сирийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, останки военного были переданы Израилю и похоронены в апреле 2019 года.

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