Бишкек, , 10:55 — REGNUM Бывшему телохранителю экс-президента Киргизии Канату Сагымбаеву вручили уведомление о подозрении его в совершении 11 преступлений, сообщает 10 января издание 24. kg со ссылкой на адвоката Бакытбека Автандила уулу.

Сам подозреваемый считает все обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях абсурдными. «Откуда я мог знать, что это следователи или орган дознания, ведь они все были в масках и с оружием», — сказал Сагымбаев, оправдывая свои действия по защите Атамбаева.

По его мнению, следствие спланировало все обвинения для того, чтобы склонить его к сотрудничеству взамен на его освобождение от уголовной ответственности.

Напомним, 10 января адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что следствие завершило расследование событий в Кой-Таше 7−8 августа, которые связаны с штурмом резиденции экс-президента.

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