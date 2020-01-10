Сухум, , 11:11 — REGNUM Количество людей возле здания администрации президента Абхазии в Сухуме 10 января начало расти. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

По оценке журналистов, возле президентской резиденции собралось около 300 человек. О начале каких-либо действий не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 января в администрации президента Абхазии число протестующих снизилось примерно до 100 человек. При этом они сохранили контроль над захваченным зданием. Правоохранители находятся рядом и в противостояние с ними не вступают.

Стоит также отметить, что ранее один из лидеров протеста озвучил требования оппозиции к президенту Абхазии Раулю Хаджимбе — проведение повторных президентских выборов.

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