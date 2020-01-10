Париж, , 10:52 — REGNUM Франция готова оказать помощь в расследовании причин крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране и предоставить необходимую экспертизу. Об этом сегодня, 10 января, в эфире радиостанции RTL заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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«Если к нам обратятся, мы можем предоставить помощь», — сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан указал на необходимость как можно скорее внести полную ясность по этому вопросу и выяснить правду о катастрофе.

«Для этого существует международное расследование, которое должно быть использовано», — добавил министр.

Напомним, ранее МИД Ирана обратился с призывом к Канаде и другим странам поделиться имеющейся информацией о крушении украинского самолёта в Тегеране. Также приглашение помочь расследованию трагедии было направлено украинским экспертам и представителям компании Boeing.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября самолёт Boeing 737, следовавший в Киев, потерпел крушение вскоре после взлёта в аэропорту Тегерана. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что в пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» могла попасть ракета, выпущенная по ошибки иранскими ПВО. В Тегеране эту версию опровергли.