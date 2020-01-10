Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Устроенная екатеринбургскими журналистами акция «Улица разбитых фонарей» может популяризовать вандализм. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сообщает ЕАН.

Ранее журналисты назвали битьё фонарей в сквере за Оперным театром «фан-протестом» против городских властей и поставили таблички «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского». Авторы акции же считают, что скоро светильники будут бить «не из хулиганских побуждений, а в знак несогласия».

По словам пресс-секретаря Виктории Мкртчян, арт-объекты являются «хайпом», который преследует «не совсем правильную цель». В мэрии беспокоятся, что подобными акциями в городе будет усиливаться вандализм.

«Сообщение о любом акте вандализма или высказывание о нем должно сопровождаться осуждением вандалов», — уверена Мкртчян.

Как сообщало ИА REGNUM, фонари были разбиты в новогодние праздники. Сам сквер долгое время реконструировался — сроки постоянно срывались, но к концу декабря 2019 года работы всё-таки сумели сдать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге нашли авторов таблички «Улица разбитых фонарей»