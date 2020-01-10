Джакарта, , 10:47 — REGNUM Правительство Ирана считает, что Индонезия может сыграть свою роль в ослаблении напряженности после нападения США, в результате которого 3 января в Багдаде был убит военный лидер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, сообщает Antara.

«Индонезия является одной из стран-основателей движения неприсоединения, и в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Конечно, Индонезия может сыграть свою роль в ослаблении напряженности после смерти Сулеймани», — заявил посол Ирана в Индонезии Мухаммед Азад.

По его словам, игра с нулевой суммой, которая была продемонстрирована военными атаками США по указанию президента Дональда Трампа, является действием, которое не имеет смысла.

Посол отметил, что серия давления, угроз и военных нападений, направленных против иранского военного руководства, разрушила мирные усилия, предпринятые в последние годы.

Напомним, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с послами Ирана и США в Джакарте и попросила обе стороны проявлять сдержанность и не создавать напряженность в отношениях между государствами.

Через свой официальный аккаунт в Twitter Ретно Марсуди написала, что «смерть Сулеймани стала серьезным ударом для иранского народа, потому что он считался символом борьбы с экстремизмом на Ближнем Востоке».

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