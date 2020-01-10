Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Иран стремился минимизировать ущерб при нанесении ударов по американским военным базам в Ираке. Такую возможность допустил президент США Дональд Трамп, он заявил об этом 10 января в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо.

«Возможно, они не желали их (военных США на базах в Ираке) поразить, либо произошло что-то другое», — заявил Трамп, имея в виду иранские власти.

Также он подчеркнул, что в Белом доме радовались, когда узнали, что никто не погиб и не пострадал от иранских ракетных ударов по базам США в Ираке.

Кроме этого, американский президент высказался за сохранение президентских полномочий в вопросе применения США военной силы.

«Нам нужно сохранить президентские полномочия. Надо иметь возможность принимать решение за секунды», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии в Конгрессе США не были уведомлены об операции против иранского генерала Касема Сулеймани из-за опасений утечки.