Брюссель, , 10:37 — REGNUM Глава миссии Узбекистана при НАТО Дильер Хакимов вручил верительные грамоты генеральному секретарю североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, сообщили 10 января в пресс-службе МИД Узбекистана.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере военного образования и урегулирования ситуации в Афганистане. Столтенберг отметил развитие сотрудничества среди стран Туркестана, а также одобрил роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году делегация Парламентской ассамблеи НАТО планирует посетить Узбекистан. Стороны намерены обменяться взглядами на актуальные проблемы региональной и глобальной политики.

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