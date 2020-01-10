Москва, , 10:35 — REGNUM США были той страной, которая попыталась выстроить новую Берлинскую стену между ЕС и Россией, с помощью стран потерявших суверенитет, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Америки Дональда Трампа, который назвал США государством, которое «защищает Европу от России».

«С подобного рода заявлениями выступал в свое время Петр Порошенко, — сказал Мухин. — Видимо Дональд Трамп нашел где-то в овальном кабинете методичку, прочитал ее и проникся этой идеей мифа об агрессивной России. Этот стереотип противоречит тому простому факту, что Россия это часть Европы. Поэтому она даже теоретически не может быть враждебной. У нас общий континент, общая экономика и до всех этих перипетий был чудовищный торгово-экономический оборот, но именно США были той страной, которая попыталась выстроить новую Берлинскую стену между Россией и Европой с помощью стран потерявших суверенитет. Я имею страны Прибалтики, Польши, Украины и так далее».

Кроме того, Мухин отметил, что такие заявления о мнимой враждебности России вызывают крайнее раздражение у «европейских партнеров» России, а сама «Европа прекрасно понимает, в какую гнилую яму ее тащат США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на предвыборном митинге в Огайо, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО получают защиту от России благодаря участию в военном альянсе Соединённых Штатов.

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