Москва, 10 января 2020, 10:35 — REGNUM США были той страной, которая попыталась выстроить новую Берлинскую стену между ЕС и Россией, с помощью стран потерявших суверенитет, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Америки Дональда Трампа, который назвал США государством, которое «защищает Европу от России».
Кроме того, Мухин отметил, что такие заявления о мнимой враждебности России вызывают крайнее раздражение у «европейских партнеров» России, а сама «Европа прекрасно понимает, в какую гнилую яму ее тащат США».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на предвыборном митинге в Огайо, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО получают защиту от России благодаря участию в военном альянсе Соединённых Штатов.
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