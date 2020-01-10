Париж, , 10:34 — REGNUM На сегодняшний день Иран пока не располагает готовым ядерным оружием. Такое заявление 10 января в эфире радио RTL сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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При этом он добавил, что, по мнению французский властей, в случае, если Тегеран не вернётся к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, исламская республика сможет создать ядерное оружие уже в ближайшие несколько лет.

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«Если они продолжат игнорировать условия Венского соглашения, тогда они смогут в течение года-двух получить ядерное оружие», — уточнил глава французского внешнеполитического ведомства

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним». При этом официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с США в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»).

Добавим, что президент США Дональд Трамп заверил, что приложит все возможные усилия по запрету Ирану иметь собственное ядерное оружие.

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