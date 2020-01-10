Сухум, , 10:39 — REGNUM Новые выборы президента Абхазии являются единственным правовым выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Так 9 января прокомментировал беспорядки в Сухуме лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания журналистам ТАСС.

«Единственный выход, правовой выход — это провести новые повторные выборы», — заявил оппозиционный политик.

Он также выразил уверенность в том, что во время второго тура президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, якобы не было выявлено победителя.

Как передавало ИА REGNUM, победивший в 2019 году на выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба обошел своего соперника Алхаса Квицинию, который также входит в «Блок оппозиционных сил», с довольно малым отрывом: 47,39% против 46,17%. Также, против всех проголосовали 2,48%. Это стало поводом для того, чтобы в оппозиции заявили о том, что выборы не состоялись.

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