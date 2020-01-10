Киев, 10 января 2020, 10:37 — REGNUM Версия о том, что украинский самолёт в Иране был сбит при помощи ракеты, пока что не подтверждена, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 января на своём официальном telegram-канале.
Он сообщил, что комиссия по расследованию обстоятельств трагедии продолжает свою работу.
Он также добавил, что днём, 10 января, обсудит авиакатастрофу в Иране с госсекретарём США Майком Помпео.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил, что нельзя исключать техническую неисправность как причину падения украинского Boeing 737.
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