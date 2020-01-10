Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Разбитые фонари в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге могут быть знаком общественного протеста против городских властей. Об этом сообщает «66.ру».

Возможно, вандалы были недовольны мэрией из-за ремонтов тротуаров в центре города, благоустройства сквера за Оперным театром и даже из-за грязи в Екатеринбурге, считают в издании.

«Можно предположить, что светильники громили не хулиганы, а противники уродливого благоустройства», — заявляют журналисты.

Акты вандализма в редакции портала назвали «фан-протестом» против игнорирования пожеланий горожан чиновниками.

Как сообщало ИА REGNUM, именно представители сайта «66.ру» установили таблички «Улица разбитых фонарей» в сквере за Оперным театром. Ранее в сквере в очередной раз разбили светильники.

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