10 января 2020 | Время чтения 5 мин

Эдуард Лимонов, , 10:24 — REGNUM Yvan Hardoy, пылкий солдат информационного фронта, прислал рапорт о демонстрации профсоюзов в Париже.

Красное знамя Интернационала

«Вышли с площади Республики в 13:30. Ну очень, очень много людей, трудно посчитать даже. По подсчёту CGT — 370 000 человек.

Как обычно, лидеры профсоюзов начали движение с опозданием и оставались далеко позади.

И как обычно, в голове кортежа поместились наиболее конфликтные и мотивированные. «Жёлтые жилеты» тут (с жилетами или без них), также как и группы антифа, скандирующие лозунги против полиции.

К 14 часам CRS блокируют голову колонны на бульваре Magenta.

Это блокирование нервирует манифестантов, они настаивают на своём праве продолжать движение, потому что они идут по декларированному маршруту. CRS, в свою очередь, очень нервные, поскольку многочисленные участники, присоединяющиеся к дефиле, прибывают за их спинами. CRS не хотят быть сэндвичами, их можно понять!

Через четверть часа полиция пропускает манифестантов. Причина блокирования? Таинственная, необходимо спросить у Префектуры!

Затем идём по rue Lafayette, в сторону вокзала Сен-Лазар. Манифестианты изругивают парижан, которые разглядывают их из окон и балконов:

«Буржуи! Не смотрите на нас, присоединяйтесь к нам! Чего вы ждёте, чтобы присоединиться к забастовке? Работай, потребляй и заткни рот!»

Первые инциденты на rue Chateaudun, когда где-то с двадцать полицейских из «компании интервенции», поставленные цепочкой вдоль улицы, были оскорблены сотнями протестующих, затем окружены, когда они хотели пересечь улицу, чтобы освободиться. В них стали бросать предметы и петарды, против слезоточивого газа и гранат для рассеивания толпы со стороны полиции.

Затем подобные же эпизоды произошли на rue Saint-Lazare и на rue de la Pepiniere.

Много газа, полиция употребила, его не жалея, чтобы избежать рукопашных схваток, когда манифестанты находились слишком близко и казались агрессивными. Газа не избежали и люди вокруг, не разбираясь — воинственные они или нет.

К 16:30 голова колонны пришла на площадь Saint-Augustin, в конец запланированного маршрута. Все прилегающие улицы были блокированы силами порядка. Никакой возможности пройти к Опера или на Елисейские поля.

Так как этот авангард не желал оставаться одиноким в море полиции, стали раздаваться призывы вернуться, чтобы присоединиться к основной массе манифестантов, они находились ещё далеко сзади.

В этот момент полиция встала на пути возвращающихся, чтобы избежать этого возвращения. Часть авангарда, таким образом, поймали в сачок между площадью Saint-Augustin и rue de la Pepiniere.

Маршрут однако декларирован же, несмотря на то, что манифестанты возвращаются назад, чтобы присоединиться к своим более медлительным товарищам.

Следует опять швыряние предметов манифестантами в полицию и много газа. То же самое происходит и в другом направлении, так как часть тех, кто опаздывает, стремится помочь тем, кто попал в сачок полиции. Они блокированы, в свою очередь.

Столкновения продолжаются часа полтора, затем полиция начинает пропускать всех на площадь Saint-Augustain. Столько борьбы — ни за чем!

Если бы Префектура не дала приказа блокировать людей на обоих направлениях, разве было бы столько проблем?

К 18:15 манифестанты вновь прибывают на площадь Saint-Augustin. Большая часть профсоюзных сил прибывает в первый раз. Это точно, что именно по этой причине путь был открыт силами порядка, поскольку власти «уважают» популярные профсоюзы.

С момента, когда профсоюзы заходят на площадь, они направляются прямиком к выходу (бульвар Malesherbes в направлении бульвара de Courcelles), где заслоны полицейских немедленно отодвигаются, чтобы дать им пройти.

Чуть после 19 часов, когда толпа редеет, ввиду ухода больших батальонов профсоюзников (часть профсоюзников остаются всё же на месте — эти по индивидуальному желанию), многочисленные протестующие из воинственного авангарда уходят тоже, чтобы избежать в конце манифестации попадания в сачок полиции. В этот момент уже можно уйти в сторону вокзала Saint-Lazar и также выйти на бульвар Malesherbes.

В этот момент группа молодёжи ушла с вокзала Saint-Lazare в дикую манифестацию. Тотчас после их ухода кордон полиции закрыл этот путь, без внимания к ушедшим. Небольшой кортеж тем не менее был шумный и заметный, так как они запели «Интернационал» и шли по правой стороне шоссе, мешая таким образом проезжать автомобилям (так как движение было восстановлено).

Эти молодые парни и девушки проследовали своей дорогой, скандируя лозунги. Напрашивалась мысль: когда же мотоциклисты полиции, «вольтижеры» набросятся на них, чтобы разогнать…, но нет, перед церковью Saint-Trinite они даже прошли мимо полу-дюжины фургонов мобильной жандармерии, которые посмотрели на них, но не вмешались…

Впрочем, затем три автомобиля без опознавательных знаков на них, но сирены включены, казалось, погнались за ними. Молодёжь продолжала идти своей дорогой, как если бы ничего не произошло, всё время блокируя движение за ними. Автомобили с сиренами их обогнали и рванули прямо мимо (у них было, очевидно, другое неотложное задание).

Этот же небольшой молодёжный кортеж разошёлся только на уровне бульвара Magenta, таким образом дикая манифестация имела протяжённость в 2,5 километра.

В субботу будет акт LXI «жёлтых жилетов».

Согласно данным профсоюзов, всего во Франции вчера участвовали в манифестациях около 1,3 миллиона человек. Но это не окончательные данные.

МВД Франции в свою очередь называет цифру в 615 000 человек, что тоже немало.

Опять-таки цифры МВД Франции (обычно заниженные в разы) по некоторым городам, помимо Парижа:

В Марселе вышли 22 000.

В Тулузе — 14 000.

В Лионе — 11 000.

В Бордо — 10 000.

В Нанте — 8400.

В Кайене — 7500

В субботу 11 января, напоминаю, акт 61 «жёлтых жилетов».