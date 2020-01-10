Пекин, , 10:19 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине репатриировало 40 женщин, которые стали «заказными невестами» в различных регионах Китая в течение 2019 года, сообщает Antara.

«40 человек, которых мы отправили обратно, были включены в категорию торговли людьми», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

Известно, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и его китайский коллега, министр иностранных дел Ван И, провели несколько встреч для обсуждения этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник службы протокола посольства Индонезии в Пекине Ихсан Фирдаус заявил, что дела о невестах с участием женщин из Индонезии продолжают возникать в Китае, потому что это прибыльное занятие.

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