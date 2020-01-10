Бишкек, , 10:19 — REGNUM Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана Чингиз Айдарбеков и Сироджиддин Мухриддин обсудили конфликт на приграничной территории, сообщили 10 января в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

В МИД Киргизии отметили, что в ночь с 10 на 11 января на приграничной территории произошло три инцидента. По данным министерства, в 00:40 (10 января 21:40 мск) на участке пограничной заставы «Орто-Боз» в Баткенской области граждане Таджикистана закидали камнями автомобиль «Хонда Одиссей».

В 1:00 (10 января 22:00 мск) на участке погранзаставы «Кок-Таш» произошел еще один инцидент с закидыванием автомобиля камнями. В 2:40 (23:40 мск) на том же участке пограничной заставы со стороны Таджикистана были произведены выстрелы. В связи со сложившейся ситуацией в МИД Киргизии вызван посол Таджикистана.

Отметим, 10 января в пресс-центре приграничных войск Таджикистана сообщили, что со стороны Киргизии примерно в 4:00 (2:00 мск) из охотничьего ружья был обстрелян автомобиль сотрудника ОВД-2 города Исфара.

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