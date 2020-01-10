Токио, , 10:11 — REGNUM России готова обсудить с Соединенными Штатами ситуацию вокруг Ирана в случае, если американская сторона проявит интерес. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если они проявят к этому интерес, мы, конечно, готовы», — сказал Рябков по прибытии в Токио, где пройдет российско-японский стратегический диалог.

Он отметил, что Вашингтону «прекрасно известно» о подходе России по данному вопросу. Москва соответственно воспринимает то, что «они публично произносят на разных уровнях, не видим сейчас особой потребности в том, чтобы каким-то образом дополнительно с ними обсуждать».

Как сообщало ИА REGNUM, обострение отношений Соединенных Штатов и Ирана произошло в начале января после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Иран ответил на это ракетным ударом по авиабазам США в Ираке, президент США пригрозил Тегерану новыми санкциями.

В МИД России заявили, что на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций все стороны должны проявлять сдержанность.

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