Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В столице Среднего Урала обнаружили авторов арт-объекта «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского», установленного в недавно разгромленном вандалами сквере за Оперным театром. Об этом сообщает «66.ру».

Автором и исполнителем идеи стала сама редакция портала «66.ру». По их мнению, новые указатели «отражают истинную ситуацию со сквером».

»Пока же понятно, что после восстановления светильники, скорее всего, разрушат снова», — считают журналисты.

В редакции считают, что разбитые в очередной раз фонари стали символом бессилия мэра Александра Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2019 года стало известно об акте вандализма в сквере за Оперным театром. Неизвестные вандалы разбили несколько фонарей.

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