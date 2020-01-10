Челябинск, , 09:58 — REGNUM В Челябинске покидает свой пост глава комитета градостроительства и архитектуры Сергей Репринцев. Он уже написал заявление по собственному желанию, сообщили журналистам в мэрии.

По чьему именно желанию он уходит в действительности, не сообщается. Его увольнение ожидается 13 января. Пока чиновник находится в отпуске.

Врио главы комитета стал Сергей Самсонов. В ближайшее время этой структуре могут подыскать постоянного руководителя.

Отметим, Репринцев пришёл в мэрию в тот момент, когда мэром Челябинска был Евгений Тефтелев. Сейчас бывший градоначальник находится в СИЗО.