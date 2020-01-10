Москва, , 09:58 — REGNUM Директор по продукту World of Tanks белорусской компании Wargaming Вячеслав Макаров планирует создать политическую партию для участия в региональных выборах в России в 2020 году, а в 2021 году — в парламентских, сообщает 10 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что в оргкомитет «Партии прямой демократии» войдут глава Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, генеральный директор Unwired Devices Олег Артамонов и совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

По словам Макарова, партия намерена в 2020 году побороться за места в региональных парламентах, а после, если этот план удастся, выдвинуть своих кандидатов в Государственную думу. Учредительный съезд партии запланирован на 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская компания Wargaming наиболее известна как создатель танкового симулятора World of Tanks. Её релиз состоялся в 2010 году. В 2016 году агентство Bloomberg сообщало, что общая стоимость компании Wargaming составляет около $1,5 млрд. В игровых проектах Wargaming зарегистрировано более 150 миллионов человек.

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