Бишкек, , 09:55 — REGNUM В Киргизии следователи завершили расследование событий в Кой-Таше, связанные с штурмом резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом 10 января сообщает издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, подозреваемым будет предоставлено право ознакомиться с материалами дела с 10 января. Слесарев отметил, что защита ранее ознакомилась с некоторыми материалами, в том числе с баллистической экспертизой.

«Мы ознакомлены, но не согласны. Будем оспаривать», — сказал адвокат об отношении защиты к баллистической экспертизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 августа 2019 года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии провели операцию по захвату экс-президента республики Атамбаева.

Во время операции на защиту бывшего главы республики вышли его сторонники, которые препятствовали действиям бойцов ГКНБ.

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