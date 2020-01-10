Москва, , 09:53 — REGNUM В Госдуме назвали неудачной шутку президента США Дональда Трампа о том, что Америка защищает Европу от России.

«Трамп не всегда шутит удачно. В этот раз юмор бледноват», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая на митинге в штате Огайо президент США Дональд Трамп заявил о снижении трат НАТО на оборону. По его словам, альянс в течение многих лет выигрывал за счет США, но США защищают Европу от России, при этом расходы (НАТО на оборону) последние 15−18 лет постоянно снижаются.