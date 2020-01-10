Канберра, , 09:50 — REGNUM В Австралии, где продолжаются масштабные лесные пожары, свою работу прекратили сразу несколько дипломатических представительств иностранных государств. Об этом 10 января сообщает газета Financial Times.

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Так, эстонское посольство переехало из Канберры в Сидней. Временно закрыта и дипмиссия Венгрии. Все запросы рекомендуется направлять в консульства страны в Сиднее и Мельбурне.

«Причиной временного переезда является ухудшение качества воздуха […] и желание защитить наиболее уязвимых членов семей сотрудников посольства», — пояснила глава дипмиссии Эстонии в Австралии Керсти Эсмаа.

По этой же причине в Канберре ранее приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Также временно прекратить работу планирует и дипмиссия Израиля.

Добавим, что сегодня, 10 января, власти Австралии заявили об угрозе задымления территории в выходные из-за жаркой и ветреной погоды.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары бушуют на территории Австралии с начала января 2020 года. Жертвами стали уже более 25 человек. 6 января в связи с сильным дымом от лесных пожаров в Канберре были закрыты детские сады, школы, университеты, а также ряд других государственных учреждений и магазинов.

В настоящее время пожар общей площадью более 500 тыс. га полыхает на юге штата Новый Южный Уэльс. Жителям всех расположенных вблизи районов рекомендовано незамедлительно эвакуироваться.

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