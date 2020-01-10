Джакарта, , 09:47 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с командующим вооруженных сил страны Хади Тьяхджанто в Джакарте, чтобы обсудить планы по эвакуации сотен граждан Индонезии из Ирана и Ирака в связи с ситуацией в регионе, сообщает Antara.

Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, число граждан Индонезии в Иране составляет 406, а в Ираке — 850 человек.

«Но если мы подсчитаем общее количество индонезийских граждан в регионе, то это будут не только сотни тысяч, но и миллионы. Поэтому мы начали составлять план действия в чрезвычайных ситуациях», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Тегеране Октавино Алимудин заявил, что страна готова эвакуировать граждан Индонезии, проживающих в Иране.

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