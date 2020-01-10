Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Госдепартамент США одобрил продажу 12 истребителей F-35B Сингапуру, об этом 10 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, помимо изделий в контракт, сумма которого оценивается в $2 млрд 750 млн, также входит необходимое оборудование. Если соглашение будет одобрено Конгрессом США, то сделку можно будет считать состоявшейся.

Напомним, Сингапур имеет крупнейший оборонный бюджет в регионе, кроме того, власти страны объявили о стремлении модернизировать вооруженные силы. Поэтому страна является привлекательной для стран, экспортирующих вооружение.

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