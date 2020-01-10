Москва, , 09:51 — REGNUM Вероятность возобновления конфронтации США и Ирана сохраняется, хотя надежда на то, что новых обострений не произойдёт, также существует. Об этом заявил 10 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я не считаю, что мы наблюдаем деэскалацию», — сказал дипломат РИА Новости.

С обеих сторон звучат заявления, позволяющие надеяться на отказ от новых витков обострения. Вместе с тем в первую очередь Вашингтону стоит проявить сдержанность, ведь в своё время США «взорвали» Ближний Восток, где продолжается их политика дестабилизации и управляемого хаоса, отметил он.

Россия готова обсуждать с американской стороной ситуацию вокруг Ирана, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение отношений США и Ирана произошло в начале января после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Иран ответил на это ракетным ударом по авиабазам США в Ираке, президент США пригрозил Тегерану новыми санкциями.

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