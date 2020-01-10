Сухум, , 09:46 — REGNUM Первый посол Российской Федерации в Абхазии Семён Григорьев призвал тех, кто считает себя «экспертами», не спешить комментировать ситуацию в Сухуме. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Снова буча в Абхазии. И как по звонку проснулись «эксперты» по Абхазии. Один убежден, что братскую республику спасет только русский генерал-губернатор, другие объясняют нестабильность отсутствием российских НКО», — написал российский дипломат.

Он также не исключил, что в скором времени будут выдвинуты еще более «экстравагантные» версии.

«Господа абхазоведы и абхазолюбы! Сдержите свой комментаторский пыл! Дайте разобраться между собой самим абхазам (а также проживающим там армянам, русским и пр.)!», — призвал Григорьев.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января оппозиция собрала своих сторонников возле администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы в Сухуме. Собравшаяся толпа смогла взять под контроль администрацию, а главе республики пришлось срочно покинуть здание. Вскоре большинство в парламенте поддержали отставку президента, но он отказался уходить со своего поста.

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