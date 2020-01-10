Киев, 10 января 2020, 09:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симонс, сообщил 9 января правительственный портал Украины.
Гончарук выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Великобритании, находившихся на борту украинского самолёта Boeing 737, который разбился в Иране.
Стороны также обсудили вопрос заключения нового соглашения после выхода Великобритании из Евросоюза.
Он напомнил, что страны согласовали торговую часть соглашения, а 14−15 января 2020 года намерены согласовать политическую часть.
Гончарук также отметил, что болезненным вопросом для Украины является упрощения визового режима с Великобританией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания постоянно отказывала Украине в упрощении въезда украинских граждан на территорию страны.
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