Киев, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симонс, сообщил 9 января правительственный портал Украины.

Гончарук выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Великобритании, находившихся на борту украинского самолёта Boeing 737, который разбился в Иране.

Стороны также обсудили вопрос заключения нового соглашения после выхода Великобритании из Евросоюза.

«Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон», — заявил Гончарук.

Он напомнил, что страны согласовали торговую часть соглашения, а 14−15 января 2020 года намерены согласовать политическую часть.

Гончарук также отметил, что болезненным вопросом для Украины является упрощения визового режима с Великобританией.

«Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это — болезненный вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем наработать пути либерализации соответствующих визовых условий», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания постоянно отказывала Украине в упрощении въезда украинских граждан на территорию страны.

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