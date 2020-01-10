Колумбус, США, , 09:32 — REGNUM Соглашение о первой фазе торговой сделки между США и Китаем может быть подписано 15 января. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в штате Огайо.

Он допустил также, что подписание соглашения произойдёт «вскоре после» указанной даты. В последний день 2019 года глава США также называл 15 января днём подписания бессрочного соглашения о первой фазе сделки.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщал о вступлении в силу пониженных пошлин на продукцию из КНР через 30 дней после подписания документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн объявил, что с 13 по 15 января в США будет находиться китайская делегация. Ей поручено подписать соглашение о торговой сделке.

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