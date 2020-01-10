Тегеран, , 09:24 — REGNUM Соединённые Штаты, продвигая версию о причастности иранской стороны к крушению украинского самолета Boeing 737, который якобы был непреднамеренно сбит ракетой, преследуют собственные цели. Такое заявление в эфире телеканала Press TV сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

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По его словам, подобные обвинения — не что иное, как психологические манипуляции США.

«Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно помогает им, только добавляет горя семьям погибших», — сказал Рабии.

Он также добавил, что Иран осуждает не только США, но и другие страны, которые обвиняют Тегеран в причастности к катастрофе украинского лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился 9 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Официальные лица США, Канады и Великобритании считают, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной по ошибке иранской системой ПВО.

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