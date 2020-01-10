Сеул, , 09:27 — REGNUM 14 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Чхонвадэ (администрации Голубого дома).

По их словам, мероприятие начнётся в 10:00 по местному времени и будет длиться полтора часа.

Известно, что это третья новогодняя пресс-конференция президента Муна.

Отмечается, что в рамках мероприятия глава страны обозначит направления государственной политики на текущий год, а также ответит на вопросы журналистов на различные темы, включая экономику, безопасность, внутреннюю и внешнюю политику.

По предварительным данным, на пресс-конференции будет присутствовать около 200 журналистов.