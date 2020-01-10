Париж, , 09:17 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго официально объявит о своей кандидатуре на переизбрание на пост мэра столицы «в ближайшие дни», передает BFM TV.

«Мы приближаемся ко времени выдвижения кандидатуры. Это будет очень скоро», — заявил первый заместитель мэра города Эммануэль Грегуар.

«Мэр хочет закончить свой срок правильно. Когда кто-то является мэром, это на шесть лет, а не на пять с половиной. Теперь Анн Идальго чувствует, что настал момент объявить о своей кандидатуре и представить жителям Парижа свой проект», — отметил Эммануэль Грегуар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп совершил прогулку с кандидатом на пост мэра Парижа Бенджамином Гриво.

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