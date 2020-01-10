Сухум, , 09:23 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба удерживает власть незаконно. Такое мнение высказала председатель Общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба, сообщает 10 января агентство «Апсадгьыл-инфо».

Лидер «Женщин в политике» прибыла к зданию захваченной протестующими администрации главы республики и выступила перед собравшимися.

«Мы оказались в ужасном тупике, когда прошли президентские выборы и ни один кандидат не был избран и при этом, абсолютно нагло, не стесняясь, не боясь никого, бывший президент удерживал и до сегодняшнего дня пока незаконно удерживает власть», — заявила Агрба.

Она также назвала сделанное протестующими «очень важным шагом» и сказала, что необходимо сделать еще ряд шагов.

Как передавало ИА REGNUM, итоги выборов президента Абхазии в 2019 году оппозиция подвергла сомнению. Хаджимба набрал во втором туре 47,39% голосов, а его конкурент Алхас Квициния — 46,17%. Кроме того, против всех проголосовали 2,48%.

Квициния заявил, что при сложении его результата с количеством тех, кто проголосовал «против всех» получается больше, чем у победителя. Несмотря на то, что об этом ничего не говорится в конституции республики, проигравший выборы кандидат объявил выборы несостоявшимися и обратился с иском в Верховный суд.

9 января суд не поддержал иск Квицинии, и вскоре начался штурм администрации президента. Вскоре Верховный суд принял решение пересмотреть дело.

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