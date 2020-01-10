Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Анкара рискует столкнуться с внутриполитическими проблемами, решив предоставить военную поддержку ливийскому правительству национального согласия (ПНС), заявил глава стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) Синан Ульген в статье для издания Bloomberg.

«Турция может столкнуться с рядом опасностей… существуют внутриполитические риски. В отличие от военной операции в Сирии, экспедиционные усилия в Ливии не пользуются широкой общественной поддержкой», — говорится в статье.

Эксперт указал на недавний опрос, проведенный исследовательской компанией Istanbul Economics Research, согласно которому только 34% респондентов поддержали отправку войск в Ливию, а 58% — выступили против.

«Затяжная кампания в Ливии может иметь серьезные внутриполитические последствия, особенно если турецкие военные понесут потери», — считает Ульген.

Напомним, ранее Анкара начала отправку войск в Ливию, чтобы оказать поддержку осажденному правительству национального согласия. Цель Турции — защитить Триполи и помочь ПНС, которое признано ООН, удержать власть.

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